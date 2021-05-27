Основатель NEXTA обратился за помощью к мировому сообществу

https://static.news.ru/photo/81a6792c-bef4-11eb-a81b-96000091f725_660.jpg Степан Путило Фото: Doris Heimann/ Global Look Press

Журналист Степан Путило, автор и основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, обратился к мировому сообществу за помощью. В ходе пресс-конференции он попросил обеспечить ему и другим сотрудникам канала охрану, передаёт РИА Новости.

Как отметил журналист, он и остальные сотрудники NEXTA получают из Белоруссии угрозы. И это несмотря на то, что они находятся за границей, а именно — в Польше.

Поэтому мы просим мир, мы просим Польшу, просим другие страны о дополнительной помощи, о дополнительной охране, — заявил Путило.

Также на пресс-конференции выступила мать задержанного после посадки в Минске лайнера Ryanair Романа Протасевича. Она сказала, что её сын не призывал к массовым беспорядкам, военным действиям и насилию, то есть не делал того, в чём его обвиняют.

Он просто вещал о том, что происходило в Белоруссии, и о том, что происходит, — заметила женщина.

Лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска 23 мая. Причиной стала информация о бомбе, которая якобы находилась на борту. Эта информация не подтвердилась. Одним из пассажиров рейса был внесённый в список террористов белорусский гражданин Роман Протасевич. Его задержали. Вместе с ним находилась его девушка, россиянка София Сапега. Позже её арестовали на два месяца. Девушке может грозить до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что сотрудники Генеральной прокуратуры самопровозглашённой Луганской народной республики возбудили уголовное дело в отношении основателя белорусского Telegram-канала NEXTA.