В Турции при аварии с пассажирским автобусом пострадали 35 человек

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В городе Диярбакыр на юго-востоке Турции перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали 35 человек, передает TRT Haber. По информации газеты, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели, а также сотрудники полиции, пожарные и экстренные службы.

35 пассажиров получили ранения, трое из них серьезно. Раненых вывозили с места, где они застряли, бригадами и доставляли в разные больницы города. Общее самочувствие раненых удовлетворительное, — сказано в сообщении.

По информации телеканала, водитель не справился с управлением и влетел в частокол, после чего автобус перевернулся на бок.

Ранее стало известно, что в Искитимском районе Новосибирской области перевернулся рейсовый автобус с людьми. Авария произошла утром 23 ноября на 117-м километре автодороги К-29 — Березовка. В автобусе находилось семь человек, все остались живы, нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков.

До этого в МВД по Краснодарскому краю ранее сообщили, что в Анапе восьмилетний мальчик угнал принадлежащий его отцу микроавтобус и устроил ДТП, наехав на две припаркованные машины. Пострадавших в результате происшествия нет. Полицией было установлено, что ребенок самостоятельно проник в салон микроавтобуса Ford Transit, принадлежащего его отцу.