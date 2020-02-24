Фото: Angelika Warmuth/dpa/GlobalLookPress

В связи с многочисленными лесными пожарами на острове Тенерифе в Испании эвакуированы более тысячи человек. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на iEstafeta.

В связи с многочисленными лесными пожарами на острове Тенерифе в Испании эвакуированы более тысячи человек. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на iEstafeta. Президент островного совета Тенерифе Педро Мартина сообщил...