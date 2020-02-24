Австрия возобновила железнодорожное сообщение по территории страны поездов, которые прибывают из Италии. Об этом
Мы можем отменить тревогу. В обоих случаях, связанных с подозрением на коронавирус, проверки дали отрицательный результат, — приводит слова главы МВД Австрии Карла Нехаммера в ТАСС.
В «Австрийских федеральных железных дорогах» (АФЖД) подтвердили информацию о возобновлении движения поездов, отмечает агентство.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пассажирский поезд остановили на приграничном перевале Бреннер в Восточных Альпах из-за подозрения на коронавирус. У пассажиров была высокая температура. После этого было решено приостановить железнодорожное сообщение между Австрией и Италией.
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