https://static.news.ru/photo/3721cde0-379e-11ea-be57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрия выдала России Гарри Григорянца, который обвиняется в убийстве, совершённом в 1998 году. Экстрадиция осуществлялась по запросу Генпрокуратуры РФ.

Преступление, о котором идёт речь, было совершено в посёлке Солонцы Красноярского края. По версии следствия, Григорянц убил своего знакомого из личных неприязненных отношений. После этого он скрылся и был объявлен в розыск.

Его местонахождение было установлено только в июне 2019 года. В связи с этим Генпрокуратура обратилась к австрийским властям. В настоящее время обвиняемый доставлен сотрудниками ФСИН и российского бюро Интерпола в Москву, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что суд Вены отложил до февраля рассмотрение дела об экстрадиции в Россию бывшего директора департамента Минкультуры РФ Бориса Мазо. Он проходит по уголовному делу о хищениях порядка 450 млн рублей, выделенных на строительство фондохранилища Эрмитажа.