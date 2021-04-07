Австрия может зарегистрировать «Спутник V» в обход Евросоюза

https://static.news.ru/photo/1184f4ca-97d5-11eb-af8c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Австрийские власти готовы зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса самостоятельно, заявил канцлер страны Себастьян Курц. По его словам, процедура одобрения препаратов Европейским агентством лекарственных средств длится слишком долго.

Он напомнил, что некоторые европейские страны уже используют вакцины, которые не получили одобрения на общеевропейском уровне.

Конечно, есть возможность сделать это на национальном уровне, если на европейском это продлится слишком долго. Есть страны в Европе, которые используют несколько вакцин, например, Венгрия или Сербия, которые также используют «Спутник V», что является большим преимуществом этих стран, потому что они быстрее могут привить население. Это спасает жизни, сохраняет рабочие места, — сказал он в прямом эфире в Instagram.

Он выразил надежду, что страна сможет купить «Спутник V». При этом политик подчеркнул, что это не только его решение.

Нам бы это сильно помогло, потому что процесс вакцинации значительно ускорился бы. Я выступаю за то, чтобы мы это сделали. Мы сейчас согласовываем это в федеральном правительстве, — добавил он.

Накануне стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено проверить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на соответствие этическим и научным международным стандартам в ходе её клинических испытаний. Решение о проверке эксперты ЕМА приняли после того, как до них дошла информация, что участие в тестах некоторых «добровольцев» в реальности не было добровольным. В частности, сообщалось, что к испытаниям под давлением привлекались госслужащие и военные.

Кроме того, EMA планирует направить в РФ экспертов для проведения проверок вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери. Он добавил, что одновременно с российской вакциной проверку ЕМА сейчас проходят американский препарат Novavax и вакцина Curevac, разработанная в Германии. По его мнению, «Спутник V» может получить одобрение европейского регулятора в мае, писал NEWS.ru.