Австрийский спецназ убил террориста в Вене за девять минут

https://static.news.ru/photo/1f3be248-1ded-11eb-be7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Schneider/Xinhua/Global Look Press

Девять минут потребовалось бойцам австрийского спецназа для ликвидации открывшего стрельбу в Вене террориста, рассказал министр внутренних дел страны Карл Нехаммер.

Первая перестрелка началась в 20:00, ликвидация преступника — в 20:09. Прошло только девять минут до того, как спецподразделение смогло ликвидировать преступника, — сказал он.

По его словам, полицейские действовали решительно. Такого результата они смогли достичь после изменения тактики, которая теперь ориентирована на оперативную нейтрализацию преступника. Однако глава МВД считает, что девять минут — всё ещё слишком долго, передаёт ТАСС.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Согласно последним данным, погибли пять человек, ещё не менее 18 получили ранения. Один из нападавших был уничтожен.

Власти расценили произошедшее как теракт. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, правительство страны усилило меры безопасности, в том числе на границе. В Австрии объявлен трёхдневный траур.

Как писал NEWS.ru, уничтоженный злоумышленник намеревался уехать в Сирию для участия в боевых действиях. Он уже попадал в поле зрения австрийских силовиков, его задерживали летом, но в подготовке к планированию теракта не заподозрили.