Австрийская газета перепутала российскую и украинскую бронетехнику

https://static.news.ru/photo/7b524222-a441-11eb-b6eb-96000091f725_660.jpg Фото: mil/vk.com

Австрийская газета Kleine Zeitung перепутала украинские и российские танки, и сопроводила статью «Российская демонстрация силы» фотографией с бронетехникой полка «Азов» . На ошибку журналистов указало посольство России в Вене.

Просим коллег из издания «Kleine Zeitung» внимательнее подходить к своей работе. В качестве иллюстрации к статье «Российская демонстрация силы» они, видимо ошибочно, использовали фотографию танков с символикой украинского полка «Азов», — говорится на странице посольства в Facebook.

В дипмиссии подчеркнули, что руководство «Азова» не скрывает праворадикальной идеологии батальона, используя соответствующую символику и поддерживая связи с националистическими организациями в других странах.

Таким образом иллюстрация в какой-то мере оказалась очень кстати, ведь она наглядно показывает, кто на самом деле занимается демонстрацией силы на Востоке Украины, — отметили в посольстве.

Как сообщалось ранее, фотография президента России Владимира Путина удивила и возмутила читателей англоязычного издания Indian Express. К личности политика у жителей Индии претензий нет, однако к изданию они возникли. Дело в том, что снимок разместили в материале о судебном процессе по делу об изнасиловании.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей Китая с Новым годом по восточному календарю, по ошибке сопроводив послание фотографией Непала. Украинские пользователи социальной сети сочли, что перед публикацией Владимир Зеленский принял наркотики. Они предложили также заменить старого и «поломанного» президента на «нового».