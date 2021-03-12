AstraZeneca вновь опаздывает с поставками вакцины в Евросоюз

https://static.news.ru/photo/6c6ac044-83f4-11eb-bbc1-96000091f725_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Компания AstraZeneca сообщила 13 марта о новой задержке поставок её вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19) Евросоюзу (ЕС). Предприятие объяснило сложности экспортными ограничениями, рассказал журналистам официальный представитель фирмы.

Он отметил, что AstraZeneca сталкивается с трудностями производства препарата, из-за чего решила задействовать своим мощности за пределами ЕС для обеспечения спроса в 27 странах Евросоюза, но, «к сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале». И, возможно, во втором тоже, добавил он, пишет «Интерфакс». Компания планировала поставить 100 млн доз в первой половине года: 30 млн в первом квартале и 70 — во втором.

Постоянно критикуемая из-за медленного снабжения ЕС лекарством и нарушения группой AstraZeneca своих обязательств Европейская комиссия, занимавшаяся переговорами и заключавшая контракты от имени 27 государств-членов, пытается добиться увеличения поставок во втором квартале.

Ряд стран, которые начали вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca, объявили о приостановке прививочной кампании из-за сообщений о возникновении тромбов у пациентов после введения медикамента. Всего от вакцины временно отказались уже семь государств, передавал NEWS.ru.

Препарат прекратили использовать шесть европейских стран (Дания, Норвегия, Исландия, Италия, Румыния и Болгария), а также Таиланд. Государства Европы ждут заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) о безопасности вакцины.