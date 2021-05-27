Армия Украины провела учения возле границы с Крымом

https://static.news.ru/photo/63d1d830-bf06-11eb-8800-96000091f725_660.jpg Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Артиллеристы украинской армии провели учения возле границы с Крымом. Они отработали задачи по противодействию морскому десанту. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили представители пресс-службы Вооружённых сил Украины. Сообщение обнародовано на сайте ВСУ.

В отчёте украинская сторона говорит о проведённых учениях рядом с Крымом, который обозначен как «временно оккупированная территория». Военные провели учения в условиях применения противником высокоточных средств поражения. Армия отрабатывала маскировки техники и вооружения, а также ориентирования на местности. Кроме того, артиллеристы тренировали своевременные выдвижения на огневые позиции.

Особое внимание в ходе учений уделялось вопросам изменения огневых позиций с последующей готовностью к ведению боевой стрельбы, — подчеркнули в пресс-службе ВСУ.

Ранее стало известно, что число полётов украинских дронов вблизи границы с Россией в последнее время увеличилось. Об этом рассказал первый заместитель директора ФСБ России, руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Он подчеркнул, что на Украине активно изучается опыт применения дронов производства Турции и Израиля для использования в зоне конфликта в Донбассе. Так, в апреле Киев впервые использовал на юго-востоке страны турецкий разведывательно-ударный беспилотник Bayraktar TB2. Он пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области. После этого он обратным курсом вернулся к точке вылета.