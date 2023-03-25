Армия ФРГ начала стремительно сокращаться из-за старости Funke: почти 65 тысяч человек покинут армию ФРГ к 2027 году из-за возраста

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К 2027 году из армии ФРГ по достижении предельного возраста уволятся почти 65 тысяч человек. Об этом сообщает редакционная группа Funke со ссылкой на прогноз Минобороны страны. В настоящее время на службе в бундесвере состоят 183 тысячи человек. При этом правительство страны ставит своей задачей увеличить это число к 2031 году до 203 тысяч.

Вопрос в том, получится ли достичь этой цели с учетом демографической динамики в Германии, — отметил представитель фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов в бундестаге Флориан Фан.

В настоящее время предельный возраст пребывания на военной службе в Германии составляет от 55 до 65 лет.

В январе издание Der Spiegel сообщало, что по итогам 2022 года число рапортов об увольнении с контрактной службы в стране выросло на 30%. При этом в стране отсутствует регулярный призыв. Всеобщая воинская обязанность была отменена с 1 июля 2011 года.

Ранее немецкий министр обороны Борис Писториус признал, что Бундесвер не способен защитить Германию в случае наступления военного положения. По его словам, армия ФРГ обладает слабой материальной базой и недостаточным количеством персонала.