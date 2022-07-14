Арестович связал поставки бронетехники с контрнаступлением ВСУ В офисе Зеленского рассказали об условиях перехода ВСУ в контрнаступление

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска смогут перейти к контрнаступлению, но для этого требуется бронированная техника. По его словам, при ее поставках с Запада Киев перестанет отступать, сообщает РИА Новости.

Нам не хватает мобильных систем ПВО... и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает, — рассказал Арестович.

Он добавил, что на Украине нашли способ противостоять российской артиллерии, однако ВСУ по-прежнему не хватает бронированных машин.

Ранее стало известно, что Алексей Арестович назвал украинцев «воинами света». Он также заявил, что Киев возвращает мораль в мировую политику, «вступив в схватку с неравным противником». Свои слова он аргументировал тем, что украинский лидер не стал покидать территорию страны после начала спецоперации России, после этого Запад «по-другому посмотрел на Киев».