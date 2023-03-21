Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что крепкий союз президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пойдет на пользу Киеву. Такой антизападный союз ускорит вступление Украины в ЕС и НАТО, подчеркнул он в Telegram.

Благодаря Богу и украинской пехоте, мы вместе с Западом. Немало крови украинцы пролили для того, чтобы это реализовать. [...] Союз Китая и РФ в противовес Западу и нам ускоряет наше вступление в НАТО и ЕС, — отметил Арестович.