Арест экс-главы Севастополя Овсянникова: кто он такой и как попал в Лондон

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

В Лондоне задержали экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова

В Лондоне задержали экс-губернатора Севастополя и бывшего заместителя главы Минпромторга Дмитрия Овсянникова. В Москве его назвали «не нашим парнем» и «предателем». Как написали в нескольких Telegram-каналах, Великобритания может выдать Овсянникова Киеву, поскольку «он очень много знает». Чем он может быть полезен украинцам и кто еще из российских чиновников покинул Россию — в материале NEWS.ru.

Чем известен Овсянников

В 2016 году Дмитрий Овсянников стал врио губернатора Севастополя, а позже — главой города. Пока он занимал эту должность, валовой внутренний продукт субъекта вырос почти в два раза. Однако через три года Овсянников решил покинуть этот пост.

В июле 2019-го он попросил президента России Владимира Путина уволить его «по собственному желанию». В партии «Единая Россия» назвали его уход закономерным, так как ранее Севастополю были выделены значительные суммы средств на строительство. Однако все сроки были сорваны, а объекты — не закончены.

В октябре того же года Овсянников перешел на пост замминистра промышленности и торговли России в правительстве Дмитрия Медведева. Но уже весной 2020-го его сняли с должности после скандала, произошедшего в Ижевске, где чиновник нецензурно выругался в адрес сотрудника аэропорта из-за проверки перед взлетом. Овсянникова не только лишили поста, но и исключили из «Единой России». После этого он ушел с госслужбы и занялся бизнесом.

Фото: Василий Батанов/РИА Новости На Запад бывший чиновник уехал еще в начале СВО

Что известно о задержании Овсянникова

31 января сообщение о задержании Овсянникова было опубликовано только в бумажной версии газеты The Times со ссылкой на британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). По информации издания, экс-губернатора Севастополя арестовали еще 22 января в его лондонском доме. Предварительное слушание по его делу назначено на 20 февраля.

Овсянникова подозревают в нарушении санкционного режима и отмывании денег — ему было запрещено иметь счета в Великобритании. Тем не менее, по данным The Times, бывший чиновник получал переводы на общую сумму 65 тыс. фунтов стерлингов ($82,5 тыс.) на счет, который он ранее открыл в одном из банков финансовой группы HBOS в Лондоне. У него также было изъято 77,5 тыс. фунтов ($98,5 тыс.) наличными.

Как Овсянников договорился с ЕС об исключении из санкционных списков

Бывший чиновник уехал из России еще в начале СВО. Тогда же он попросил Евросоюз исключить себя из санкционных списков, куда был внесен, так как занимал пост губернатора Севастополя. Овсянников утверждал, что с Россией «давно никак не связан», а наложенные ограничения мешают ему вести бизнес на территории Евросоюза. В частности, зарегистрировать компанию на Кипре.

В 2022 году Европейский суд неожиданно аннулировал решения Совета ЕС за предыдущие два года о продлении санкций в отношении чиновника. Суд постановил, что для этого требуются убедительные доказательства. Например, связь Овсянникова с российским руководством и «дестабилизирующее влияние на Украину» после ухода с государственных должностей.

Санкции с чиновника были сняты. Но только в Евросоюзе. Поскольку Великобритания не является частью ЕС, решения европейских судов на ее территории не действуют.

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости В 2022 году Европейский суд неожиданно аннулировал решения Совета ЕС за предыдущие два года о продлении санкций в отношении Овсянникова

Как в России отреагировали на задержание бывшего главы Севастополя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обладают информацией о задержании Овсянникова. По его словам, «это не совсем вопрос Кремля».

Уехать из страны в такое сложное для нее время, причем в западное государство, — не что иное, как предательство, высказал мнение в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, Москва вряд ли будет тратить силы на вызволение политика из тюрьмы.

«Сложно представить, какого фига он поперся туда. Нужно быть либо самоубийцей, то есть сумасшедшим, либо нужно иметь низкие моральные качества. Рассчитываю, что он сошел с ума. Если он там находился по собственной воле, то совершенно не жалко его. Значит, он принял эти собачьи правила. В общем, честно говоря, он не наш парень», — считает Милонов.

Депутат также назвал Англию «лидером по террористическим актам на территории России».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Уехать из страны в такое сложное для нее время, причем в западное государство, — не что иное, как предательство, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов

Передадут ли Овсянникова Киеву

В русскоязычных Telegram-каналах появились сообщения, что Украина планирует подать запрос об экстрадиции Дмитрия Овсянникова, так как бывший чиновник «много знал», поэтому может быть интересен Киеву.

«Не думаю, что Овсянникова будут передавать Украине. Ведь нет сомнений, что он инициативно и добровольно будет сотрудничать со всеми спецслужбами, которые к нему обратятся», — предположил бывший депутат Верховной рады Олег Царев в беседе с NEWS.ru.

Как он добавил, у него возникают неоднозначные чувства из-за ситуации с арестом чиновника. «С одной стороны, хочется сказать „спасибо“ английским спецслужбам, а с другой, хочется спросить у российских — а куда смотрели наши силовые структуры?» — негодует Царев.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи журналист Евгений Попов, комментируя задержание Овсянникова, высказал мнение в беседе с NEWS.ru, что экс-губернатора вряд ли арестуют, «но информационно выжмут».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru В русскоязычных политических Telegram-каналах появились сообщения, что Украина планирует подать запрос об экстрадиции Дмитрия Овсянникова

Чем Овсянников может быть полезен Западу

Профессор ВШЭ, политтехнолог Марат Баширов в Telegram-канале «Политджойстик» напомнил, что до того, как занять пост губернатора Севастополя, в 2003–2007 годах Овсянников был топ-менеджером Пермского моторного завода, который разрабатывает двигатели для российской авиации. Также он руководил департаментом региональной промышленной политики Минпромторга, после чего его назначили замглавы ведомства Дениса Мантурова.

«А теперь он пленник британской разведки. Ясно, носителем какой информации Дима является? И что-то я не уверен, что он „крепкий парень“ под пытками», — написал Баширов.

Он считает, что теперь агенты Запада будут искать по всему миру россиян, которых можно «упаковать в украинский условный судебный кейс». «Арестовать и передать в Киев, чтобы устроить шумный пиар. Западной публике нужен показательный процесс, еще раз возбудиться на „кровавых русских“ и согласиться на новые финансовые вливания», — предположил Баширов.

Кто еще из крупных чиновников уехал из России

После начала СВО несколько бывших российских чиновников покинули страну и сейчас проживают за рубежом.

23 марта 2022 года экс-гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс и его жена Авдотья Смирнова уехали из РФ. До отъезда он занимал пост спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. Владимир Путин освободил Чубайса от должности 25 марта 2022 года.

Как сначала писали СМИ, экс-глава «Роснано» уехал в Турцию. После этого Чубайса видели в Италии, Латвии, а также в Израиле. 12 сентября 2023 года во время выступления на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что Чубайс «удрал» из России« и «зачем-то прячется» за границей.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press После начала конфликта на Украине ряд бывших российских чиновников покинул страну и сейчас проживает за рубежом

В апреле 2022 года в Сети появилась информация об отъезде из РФ бывшего губернатора Красноярского края, экс-полпреда президента по СКФО, бывшего заместителя председателя правительства России бизнесмена Александра Хлопонина. О его местоположении ничего неизвестно.

Также через несколько месяцев после начала СВО бывший премьер-министр России Михаил Касьянов (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) покинул страну, утверждали соратники экс-председателя правительства по партии народной свободы (ПАРНАС). Однако им было неизвестно, куда он уехал и когда собирается вернуться.

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