https://static.news.ru/photo/a533ea10-28b8-11ea-960f-fa163e074e61_660.jpg Фото: turkstream.info

Советник президента Турции, заместитель председателя турецкой правящей Партии справедливости и развития Джевдет Йылмаз считает, что европейские страны должны поддержать строительство «Турецкого потока».

По его словам, Анкаре необходимо отвечать зеркальными мерами на санкции против газопровода. Йылмаз полагает, что «Турецкий поток» не только сближает Турцию и Россию, но он также необходим странам Европы.

Как ранее писал NEWS.ru, Анкара готова ответить Соединённым Штатам Америки на санкции в отношении газопровода «Турецкий поток», заявил глава республики Реджеп Эрдоган. По его словам, планируемые действия Вашингтона будут незаконными.