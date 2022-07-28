Аналитик Юшков: промышленные предприятия ЕС отключат из-за нехватки газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейские промышленные предприятия могут отключить или перевести на нормированное потребление газа из-за снижения эффективности «Северного потока», заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он пояснил в разговоре с Lenta.ru, что такая мера будет необходима для обеспечения социальных объектов Европы теплом, водой и электричеством.

Возможно, придется вводить нормативные меры экономии, отключать некоторых промышленных потребителей, чтобы сэкономить газ, и чтобы у населения, ЖКХ и на соцобъектах остались теплоснабжение, горячая вода и отопление. Впрочем, при нынешних ценах промышленный сектор и так отмирает, — отметил Юшков.

По мнению энергоэксперта, текущих объемов поставок газа Европе не хватит, чтобы закачать к зиме достаточно топлива в свои подземные газовые хранилища (ПГХ). Вместе с этим Юшков отметил, что потребление газа в Евросоюзе и без всяких ограничений снижается достаточно быстрыми темпами. По словам аналитика, многие предприятия начинают закрываться из-за слишком высоких цен на топливо.

Так что выйти из этой ситуации европейцам будет очень непросто. Конечно, зимой люди не замерзнут, но промышленность ждет тяжелый удар, — резюмировал Юшков.

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