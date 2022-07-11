Аналитик усомнился в эффективности использования мазута вместо газа Аналитик Листовский усомнился в эффективности использования мазута вместо газа

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Идея французских предприятий перейти на мазут вместо газа в качестве топлива представляется не очень удачной, так как для перехода на новое топливо придется строить отдельную станцию, считает генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. По его мнению, которое приводит Lenta.ru, в таком случае французам придется организовать себе бесперебойные поставки мазута.

Мазут является резервным видом топлива. По нормативам каждая станция обязана иметь мазутные хранилища, но, как правило, мазута там не более чем на 10 дней работы станции. Либо должны быть постоянно организованные поставки мазута, либо просто закончатся резервы и станция встанет. Чтобы перейти на другой вид топлива, нужно фактически построить другую станцию, — подчеркнул Листовский.

Он также добавил, что мазут гораздо менее экологичный, чем газ. Более того, он стоит дороже, отметил Листовский. По его словам, стоимость выработки энергии из мазута можно оценить как «золотую». Вместе с этим аналитик признал, что при необходимости мазут можно использовать как резервное топливо.

Ранее эксперт по энергетике Борис Марцинкевич заявил, что Европа и США обходят нефтяное эмбарго в отношении России с помощью закупок из Индии, которая получает всё больше российской нефти. Это позволяет получать топливо и не нарушать запреты, как и в случае поставок из Турции.