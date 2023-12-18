«Миссия для смертников»: в США уличили командование ВСУ в обмане Business Insider: заявления ВСУ о плацдарме у Днепра преувеличены

Фото: МО Украины

Заявления официальных лиц на Украине о том, что их вооруженные силы закрепились на левом берегу Днепра, преувеличены, пишет Business Insider. Американское издание приводит слова украинского военнослужащего, который называет складывающуюся на этой территории ситуацию «миссией для смертников».

Нет позиций. Не существует такого понятия, как наблюдательный пункт или позиция. Там невозможно закрепиться. Туда невозможно переместить оборудование <...> Это даже не борьба за выживание. Это самоубийственная миссия, — рассказал журналистам украинский военнослужащий Алексей.

Ранее Associated Press сообщило, что внутриполитические разногласия на Украине распространились на рядовой состав ВСУ. Отмечается, что военнослужащие начали сомневаться в эффективности решений, принятых руководством страны, и их недовольство становится все более открытым. В частности, военные обеспокоены тем, что российская армия лучше оснащена, и разочарованы необходимостью обороняться в изнурительных боях.

На фоне происходящего авторы Politico призвали президента Украины Владимира Зеленского поделиться властью с оппозицией и собрать правительство национального единства. Издание отмечает, что провал контрнаступления, огромные потери ВСУ и вялотекущее противостояние на фронте подорвали общественное доверие к нему и его команде.