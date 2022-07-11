«Алкоголь и психотропы»: канцлер Австрии о нивелировании газового кризиса Нехаммер: в случае резкого подорожания газа придется либо употреблять алкоголь, либо пересесть на психотропы

Фото: Steffi Loos/dpa/Global Look Press

Канцлер Австрии Карл Нехаммер

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал два возможных способа спасения для австрийцев в случае подорожания газа. По мнению политика, местным жителям придется либо пить алкоголь, либо пересесть на психотропные вещества. Сам Нехаммер предпочел первый вариант.

Если мы (ЕС. — NEWS.ru) продолжим в том же духе, то останется только два выхода: алкоголь или психотропные препараты. Алкоголь — это, в принципе, окей, — заявил Нехаммер.

Ранее вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не рассматривает полное прекращение газовых поставок из России в качестве основного сценария развития конфликта с Москвой. При этом представители ЕК все же допустили риск остановки транзита российского газа на территорию Европы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ сможет нарастить объемы поставок газа в Европу, если Канада вернет турбину газопровода «Северный поток». Он отверг обвинения в том, что российская сторона использует нефть или газ в качестве инструмента политического давления.