Ален Делон возьмет интервью у Владимира Зеленского

Фото: R4924_italyphotopress/Global Look Press

Ален Делон

Французский актер и кинорежиссер Ален Делон возьмет интервью у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает телеканал BFMTV. Беседа состоится 23 сентября на телеканале TV5 Monde. Ранее Делон выразил поддержку Украине в связи с проводимой на территории страны специальной военной операцией. 86-летний актер также участвовал в программе об украинском поэте Тарасе Шевченко и прочитал в прямом эфире несколько строк стихотворения.

То, что происходит с Украиной, меня глубоко огорчило и тронуло, — сказал Делон.

Ранее американский актёр и кинорежиссёр Шон Пенн приезжал в Киев и провел беседу с Зеленским. По данным украинских СМИ, кинодеятель посетил Бучу и Ирпень, чтобы оценить ситуацию «своими глазами». Пенн снимает фильм об Украине с ноября 2021 года — тогда он впервые посетил страну.

Украину также посещал комедийный актер Бен Стиллер — он тоже встретился с Зеленским. 30 апреля актриса Анджелина Джоли посетила Львов. Она встретилась с украинскими беженцами на вокзале и посетила больницу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала поездку Джоли во Львов попыткой отвлечь внимание от «Азовстали».