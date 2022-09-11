Air Moldova оспорит в суде запрет на полеты в Москву

Фото: Wolfgang Minich/picture alliance/Global Look press

Авиакомпания Air Moldova оспорит в суде запрет правительства Молдавии на полеты в Россию, сообщается на сайте перевозчика. Отмечается, что сначала компания свяжется с Органом гражданской авиации для решения сложившейся ситуации.

Авиакомпания «Air Moldova» свяжется с Органом гражданской авиации для решения сложившейся ситуации в отношении документов, на которые ссылается данная директива. В случае не решения данной проблемы с Органом гражданской авиации, оставляем за собой право обратиться в суд, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что власти Молдавии запретили местным авиаперевозчикам осуществлять перелеты в Россию с 10 сентября. Решение было принято в целях безопасности. До этого компания Air Moldova объявляла о возобновлении регулярных перелетов между Кишиневом и Москвой. В сообщении компании говорилось о том, что решение было принято после многочисленных просьб граждан Молдавии, которые хотят воссоединиться с родственниками из России или вернуться домой.

Сегодня утром Air Moldova после запрета властей остановила продажу билетов на рейсы в Москву. Компания также объявила о возврате средств за ранее купленные билеты по данному маршруту.