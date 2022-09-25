В ЛНР раскрыли детали планировавшегося СБУ отравления чиновника

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Завербованный агент Службы безопасности Украины должен был устроиться на работу официантом, а после отравить высокопоставленного чиновника ЛНР, сообщил РИА Новости источник. Издание опубликовало запись разговора представителя СБУ с предполагаемым шпионом. За выполнение задания агенту обещали 100 тысяч рублей и эвакуацию на Украину.

Если ты устроишься официантом и у тебя будет доступ к тому, к чему ты понимаешь, а он у тебя может быть очень красивым. Ампулу, которая у тебя будет всегда при тебе, когда тебе нальют даже для этих <...>, ты можешь ее просто добавить. Так весь эффект только в том, что надо просто ампулу залить в стакан, когда тебе закажут, и все, — сообщил сотрудник СБУ исполнителю в телефонном разговоре.

Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике предотвратили теракт, который запланировали спецслужбы Украины в дни проведения референдума. Согласно информации ведомства, украинские спецслужбы планировали отравить высокопоставленного чиновника.

Кроме того, Министерство государственной безопасности Донецкой Народной Республики раскрыло агентурную сеть Службы внешней разведки Украины. Ее сотрудники готовили теракты в период проведения референдума о присоединении региона к РФ.

Сотрудники МГБ провели обыски в организации «Диалог», используемой украинской спецслужбой для прикрытия. Кроме того, следственные мероприятия были проведены в месте проживания агента Службы внешней разведки Украины — там обнаружили секретные документы. Анализ материалов и показаний Овсянникова позволил вскрыть преступные планы террористов, отметили в МГБ.