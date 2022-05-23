Суд над российским военным Вадимом Шишимариным прошёл «молниеносно», ему не были обеспечены даже минимальные стандарты правосудия, заявил NEWS.ru директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» Дмитрий Аграновский. По его словам, это показательный процесс.
Этот процесс, на мой взгляд, проявление наглого, откровенного давления на власти России и ЛДНР, это действительно показательный процесс и своего рода такой жест, что, мол, смотрите, у нас тоже находятся ваши пленные и мы будем делать с ними все что захотим и обвиним их в каких угодно преступлениях, — заявил он.
Аграновский добавил, что в ЛНР и ДНР с «азовцами» работает следствие, поэтому там нет таких быстрых процессов.
По мнению адвоката, парню долго все-таки сидеть не придется, поскольку «киевский режим обречен, как в военном плане, так и в политическом». Юрист считает, что Украина — это кровавая заноза на теле человечества, «которая никому не нужна».
23 мая Соломенский суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению. Его обвинили в убийстве 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова.