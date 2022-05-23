Украинский суд приговорил российского солдата к пожизненному заключению Соломенский суд Киева приговорил российского военнослужащего Шишимарина к пожизненному заключению

Российский военнослужащий Вадим Шишимарин предстал перед судом в Киеве / Фото EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС

Соломенский суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению, пишет РИА Новости. Его обвинили в убийстве 62-летнего жителя Сумской области Александра Шелипова. Приговор может быть обжалован в апелляционной инстанции. Адвокатом Шишимарина был украинский адвокат, который не говорил на русском языке.

Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, умышленное убийство гражданских лиц. — NEWS.ru), и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы, — приводит издание текст приговора.

Также сообщается, что защищал Шишимарина украинский адвокат, который не разговаривает по-русски. По данным издания, он и посоветовал подсудимому признать вину.

По версии украинского следствия, убийство произошло в конце февраля. Утверждается, что Шишимарин по приказу командира произвел несколько выстрелов в безоружного человека.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал суд в Киеве над российским военнослужащим. По его словам, судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение для Кремля. Он подчеркнул, что власти будут искать варианты для его защиты.