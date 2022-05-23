Песков прокомментировал суд в Киеве над российским солдатом Песков заявил, что Россия будет искать варианты для защиты обвиняемого Киевом в преступлениях контрактника

Российский военнослужаший Вадим Шишимарин предстал перед судом в Киеве / Фото EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС

Судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение для Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя начавшийся в Киеве процесс над российским контрактником Вадимом Шишимариным, которого обвиняют в убийстве мирного жителя Сумской области в ходе спецоперации на Украине, передаёт «Интерфакс». Песков заявил, что власти будут искать варианты для его защиты.

Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте. Так как фактически деятельность наших учреждений [на Украине] просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам, — рассказал Песков.

Песков ранее исключил возможность сотрудничества России и Международного уголовного суда в процедуре расследования военных преступлений на Украине, и в частности провокации в Буче. Представитель Кремля напомнил, что Россия не признаёт МУС и считает этот орган необъективным, поэтому будет работать в этой сфере отдельно.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.