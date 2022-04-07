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Россия не будет сотрудничать с МУС в расследовании военных преступлений

19:32, 07 апреля 2022
Россия не будет сотрудничать с МУС в расследовании военных преступлений Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе интервью британскому каналу Sky News исключил возможность сотрудничества России и Международного уголовного суда (МУС) в процедуре расследования военных преступлений на Украине и в частности провокацию в Буче. Представитель Кремля напомнил, что Россия не признаёт МУС и считает этот орган необъективным, поэтому будет работать в этой сфере отдельно.

Мы не единственная страна, которая не признаёт его (МУС. — NEWS.ru). Мы заинтересованы в действительно независимом и объективном расследовании всех военных преступлений, — заявил Песков.

Он добавил, что хотел бы для начала узнать больше о формате расследования и напомнил о прецедентах, когда Россию не допускали к ним, на основании чего она и потеряла доверие к органу.

Следом за этим журналист Марк Остин спросил, не боится ли президент России Владимир Путин визита в международный суд. Песков категорически опроверг предположение.

Нет, не боится. И мы не видим для этого абсолютно никаких предпосылок, — заключил пресс-секретарь.

Незадолго до интервью Пескова генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, комментируя убийства и жестокое обращение с российскими военнопленными, что «любое военное преступление должно быть расследовано». По его словам, Альянс поддерживает проведение международного расследования всех событий на украинской территории.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

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