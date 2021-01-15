Администрация мемориала «Бухенвальд» будет бороться с катанием на санках

https://static.news.ru/photo/f0a3330c-5814-11eb-b525-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Любители зимних развлечений в Германии начали всё чаще устраивать катания на санках на участке, прилегающем к мемориалу «Бухенвальд», в том числе на местах захоронения жертв нацизма. Администрация мемориала намерена принять меры, чтобы исключить подобную практику.

Как пишет Die Welt, вокруг музейного комплекса усилят охрану. Работники мемориала призывают к строгому запрету на катание на санках в его окрестностях. По их словам, такое поведение является кощунственным. Нарушителей запрета на катание нужно сурово наказывать, считает администрация.

Бухенвальд был одним из крупнейших концлагерей в Германии в годы Второй мировой войны. Он располагался близ Веймара (федеральная земля Тюрингия). Несмотря на то что официально объект не был лагерем смерти, уже с лета 1937 года там начали уничтожать людей. К апрелю 1945 года через лагерь прошли 250 тысяч заключённых. Около 56 тысяч из них погибли.

В декабре 2020 года суд в Берлине приговорил к одному году тюремного заключения 92-летнюю Урсулу Хавербек, которая только в октябре освободилась из мест лишения свободы после отбытия двухлетнего срока за отрицание холокоста, передавал NEWS.ru. Пожилую женщину осудили за размещённое в Сети в марте 2018 года видео, в котором она утверждает, что Аушвиц-Биркенау не был лагерем смерти.