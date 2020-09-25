«А Путин в курсе?»: Болгары посмеялись над словами Борисова о президенте РФ

https://static.news.ru/photo/bbbc0ae4-ff48-11ea-af8b-fa163e074e61_660.jpg Бойко Борисов Фото: twitter.com/boykoborissov

Читателей болгарского издания «Дневник» рассмешило заявление премьер-министра страны Бойко Борисова о «предупреждении» для президента России Владимира Путина.

Несколько лет назад я предупреждал президента Путина через тогдашнего премьер-министра Медведева, который находился с визитом в нашей стране, что не допущу подобных вещей на территории Болгарии. У государственного агентства национальной безопасности и прокуратуры с этим всё строго — к каждому, кто попытается шпионить, мы применим надлежащие меры, чётко прописанные в международном праве, — цитирует РИА Новости Борисова.

Так глава правительства Болгарии прокомментировал высылку двух сотрудников российского торгового представительства, которых заподозрили в шпионской деятельности.

Читатели посмеялись над заявлением болгарского премьера и позволили себе ироничные замечания.

А Путин в курсе, что он предупреждён? — спросил в комментариях один из читателей.

Ранее прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. По данным ведомства, граждане РФ собирали в стране информацию, представляющую собой гостайну. По информации следствия, подозреваемые действовали с 2016 года по настоящее время. Одной из сфер интересов возможных агентов была модернизация республиканской армии и работы по поддержанию технической пригодности военной техники.

Позднее в МИД Болгарии сообщили, что российские дипломаты, обвиняемые в шпионаже, должны покинуть страну в течение 72 часов, писал NEWS.ru.