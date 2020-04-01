Цыганская семья нарушила правила социального дистанцирования, введённые в Великобритании из-за пандемии коронавируса. На похороны в графстве Норфолк заявились сразу 40 человек.
Гроб с телом 82-летнего Альфреда Лавриджа по пути следования катафалка от дома мужчины до кладбища сопровождали шесть человек, которые шли пешком. Остальные скорбящие разместились в восьми автомобилях.
Как отмечает The Sun, сын умершего приглашал близких и друзей на похороны через Facebook. Один из его знакомых отметил, что собираться крупными компаниями запрещено, однако мужчина проигнорировал его слова.
Заместитель главного врача Великобритании Дженни Харрис ранее заявила, что карантин и другие ограничения продлятся не менее шести месяцев, чтобы исключить повторную вспышку инфекционного заболевания, писал NEWS.ru.