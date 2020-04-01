https://static.news.ru/photo/be31b324-740f-11ea-ab82-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Walter Bibikow / DanitaDelimont/Global Look Press

Цыганская семья нарушила правила социального дистанцирования, введённые в Великобритании из-за пандемии коронавируса. На похороны в графстве Норфолк заявились сразу 40 человек.

Гроб с телом 82-летнего Альфреда Лавриджа по пути следования катафалка от дома мужчины до кладбища сопровождали шесть человек, которые шли пешком. Остальные скорбящие разместились в восьми автомобилях.

Gyspy family flout social-distancing rules as 40 turn up to funeral https://t.co/e6bTE8HIk3 — The Sun (@TheSun) April 1, 2020

Как отмечает The Sun, сын умершего приглашал близких и друзей на похороны через Facebook. Один из его знакомых отметил, что собираться крупными компаниями запрещено, однако мужчина проигнорировал его слова.

Заместитель главного врача Великобритании Дженни Харрис ранее заявила, что карантин и другие ограничения продлятся не менее шести месяцев, чтобы исключить повторную вспышку инфекционного заболевания, писал NEWS.ru.