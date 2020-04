Фото: DanitaDelimont.com/Walter Bibikow / DanitaDelimont/Global Look Press

Гроб с телом 82-летнего Альфреда Лавриджа по пути следования катафалка от дома мужчины до кладбища сопровождали шесть человек, которые шли пешком. Остальные скорбящие разместились в восьми автомобилях.