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Журналиста убили под Тулой

20:14, 05 декабря 2020 14
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главного редактора районной газеты «Знамя. Узловский район» Сергея Ванеева убили в Тульской области. По предварительным данным, инцидент не связан с его профессиональной деятельностью.

По данным источника агентства «Интерфакс», мужчина получил несколько ранений ножом. Причиной случившегося стал бытовой конфликт.

Убийца сам вызвал сотрудников полиции и сдался им. В настоящий момент с ним работают следователи.

Ванеев возглавлял редакцию на протяжении 25 лет.

Пресс-служба регионального управления СК РФ сообщила о возбуждении уголовного дела.

Личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего, — отмечается на сайте СК.

Ранее NEWS.ru писал, что 75 сотрудников СМИ из разных стран погибли в 2019 году. При этом в 2018 году погибло больше журналистов — 113 человек. В список не вошли раненые, получавшие угрозы, помещённые под стражу и подвергшиеся нападениям.

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