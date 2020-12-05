Журналиста убили под Тулой

Главного редактора районной газеты «Знамя. Узловский район» Сергея Ванеева убили в Тульской области. По предварительным данным, инцидент не связан с его профессиональной деятельностью.
По данным источника агентства «Интерфакс», мужчина
Убийца сам вызвал сотрудников полиции и сдался им. В настоящий момент с ним работают следователи.
Ванеев возглавлял редакцию на протяжении 25 лет.
Пресс-служба регионального управления СК РФ
Личность подозреваемого установлена, им оказался 27-летний знакомый потерпевшего, — отмечается на сайте СК.
Ранее NEWS.ru писал, что 75 сотрудников СМИ из разных стран погибли в 2019 году. При этом в 2018 году погибло больше журналистов — 113 человек. В список не вошли раненые, получавшие угрозы, помещённые под стражу и подвергшиеся нападениям.