Двухлетнего ребёнка, оставленного матерью на одной из улиц города Кирова, обнаружили прохожие. Мать бросила сына из-за безденежья.
Мальчика обнаружили рядом с проезжей частью улицы Советской Нововятского района Кирова. Инцидент произошёл 26 августа, передаёт издание «
Жители города обратились в полицию, которая нашла мать ребёнка. По её словам, она бросила мальчика на улице из-за недостатка денежных средств для его содержания.
Мальчика передали в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. На его мать завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Как писал News.ru, ранее жительница Адыгеи решила избавиться от маленькой дочери, оставив её в одном из кафе Белореченского района Краснодарского края. В карман ребёнка мать поместила записку с просьбой найти для девочки новых родителей.