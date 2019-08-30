https://static.news.ru/photo/d276db10-cb19-11e9-9d45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двухлетнего ребёнка, оставленного матерью на одной из улиц города Кирова, обнаружили прохожие. Мать бросила сына из-за безденежья.

Мальчика обнаружили рядом с проезжей частью улицы Советской Нововятского района Кирова. Инцидент произошёл 26 августа, передаёт издание « Нововятск.рф ».

Жители города обратились в полицию, которая нашла мать ребёнка. По её словам, она бросила мальчика на улице из-за недостатка денежных средств для его содержания.

Мальчика передали в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. На его мать завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Как писал News.ru, ранее жительница Адыгеи решила избавиться от маленькой дочери, оставив её в одном из кафе Белореченского района Краснодарского края. В карман ребёнка мать поместила записку с просьбой найти для девочки новых родителей.