Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двухлетнего ребёнка, оставленного матерью на одной из улиц города Кирова, обнаружили прохожие. Мать бросила сына из-за безденежья.

Мальчика обнаружили рядом с проезжей частью улицы Советской Нововятского района Кирова. Инцидент произошёл 26 августа, передаёт издание «Нововятск.рф».

Жители города обратились в полицию, которая нашла мать ребёнка. По её словам, она бросила мальчика на улице из-за недостатка денежных средств для его содержания.

Мальчика передали в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. На его мать завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Как писал News.ru, ранее жительница Адыгеи решила избавиться от маленькой дочери, оставив её в одном из кафе Белореченского района Краснодарского края. В карман ребёнка мать поместила записку с просьбой найти для девочки новых родителей.

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