Четыре человека доставлены в больницу с отравлением угарным газом в Дагестане. ЧП произошло в селе Карлапко Левашинского района.
Угарным газом в частном доме отравились двое взрослых и двое детей 2005 и 2012 годов рождения, пишет «
Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в центральную больницу Левашинского района.
Как писал News.ru, ранее следственные органы Дагестана начали проверку по факту гибели 53-летнего мужчины от удара электрическим током. Трагедия произошла на автомойке в селе Кочубей Тарумовского района республики.