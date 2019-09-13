https://static.news.ru/photo/663d20fa-d576-11e9-b9a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Четыре человека доставлены в больницу с отравлением угарным газом в Дагестане. ЧП произошло в селе Карлапко Левашинского района.

Угарным газом в частном доме отравились двое взрослых и двое детей 2005 и 2012 годов рождения, пишет « Интерфакс » со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

Пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставили в центральную больницу Левашинского района.

Как писал News.ru, ранее следственные органы Дагестана начали проверку по факту гибели 53-летнего мужчины от удара электрическим током. Трагедия произошла на автомойке в селе Кочубей Тарумовского района республики.