Житель Подмосковья нашёл сына задушенным в кроватке

https://static.news.ru/photo/b65286f2-992f-11ea-965d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Младенец погиб в городе Коломна Московской области. Его отец нашёл ребёнка задушенным в кроватке.

Мужчина вернулся с работы и обнаружил малыша без признаков жизни, сообщили в местном СК. В этот момент матери не было дома, передаёт РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее, как писал NEWS.ru, шестимесячный ребёнок скончался 18 мая в Саратовской области от пневмонии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.