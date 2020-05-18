Житель Подмосковья нашёл сына задушенным в кроватке

Младенец погиб в городе Коломна Московской области. Его отец нашёл ребёнка задушенным в кроватке.
Мужчина вернулся с работы и обнаружил малыша без признаков жизни, сообщили в местном СК. В этот момент матери не было дома,
Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее, как писал NEWS.ru, шестимесячный ребёнок скончался 18 мая в Саратовской области от пневмонии. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
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