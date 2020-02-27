https://static.news.ru/photo/9465e93c-ee01-11e9-b453-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

28-летний житель Дагестана украл 3,5 тысячи рублей из платёжных терминалов на автомойке в селе Тарумовка. Он вскрывал аппараты при помощи совковой лопаты.

Силовики нашли подозреваемого и доставили в отдел полиции, где он признался в совершении преступления, сообщается в Instagram местного МВД. Также сотрудники правоохранительных органов смогли установить его причастность к аналогичным действиям в селе Кочубей. В настоящий момент проверяется его связь с другими правонарушениями.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выявлена новая схема мошенничества. Злоумышленники убеждают клиентов, которые столкнулись с несанкционированными попытками вывода денег, перевести средства на другой, якобы безопасный счёт. Схема рассчитана на тех, у кого нет онлайн-банка, чаще всего это доверчивые пожилые граждане.