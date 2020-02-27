28-летний житель Дагестана украл 3,5 тысячи рублей из платёжных терминалов на автомойке в селе Тарумовка. Он вскрывал аппараты при помощи совковой лопаты.
Силовики нашли подозреваемого и доставили в отдел полиции, где он признался в совершении преступления,
Ранее NEWS.ru писал, что в России выявлена новая схема мошенничества. Злоумышленники убеждают клиентов, которые столкнулись с несанкционированными попытками вывода денег, перевести средства на другой, якобы безопасный счёт. Схема рассчитана на тех, у кого нет онлайн-банка, чаще всего это доверчивые пожилые граждане.
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