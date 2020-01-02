https://static.news.ru/photo/ec2f0f48-2d55-11ea-b2a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

12 человек получили травмы в результате обрушения завода при пожаре в Дели. Один сотрудник экстренных служб погиб в больнице.

Огонь начал распространяться утром 2 января, передаёт AFP. Во время тушения произошёл взрыв, который привёл к частичному разрушению несущих конструкций.

VIDEO: A factory in New Delhi collapsed on firefighters tackling the third major blaze in the Indian capital in less than a month, injuring twelve people, mainly firefighters #Peeragarhi pic.twitter.com/BebFq77jfu — AFP news agency (@AFP) January 2, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что масштабная эвакуация началась на юго-востоке Австралии из-за лесных пожаров. Несколько тысяч туристов были вынуждены покинуть места отдыха. Пожарная служба штата Новый Уэльс предупредила о чрезвычайно высокой пожарной опасности, которая ожидается 4 января. Зона эвакуации простирается на 250 км вдоль береговой линии.