Огонь начал распространяться утром 2 января, передаёт AFP. Во время тушения произошёл взрыв, который привёл к частичному разрушению несущих конструкций.

VIDEO: A factory in New Delhi collapsed on firefighters tackling the third major blaze in the Indian capital in less than a month, injuring twelve people, mainly firefighters #Peeragarhi pic.twitter.com/BebFq77jfu