Силовики Ростовской области задержали мэра Азова

https://static.news.ru/photo/94325630-99f0-11ea-a6f4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Ращупкин Фото: gorodazov.ru

Следователи задержали главу администрации Азова Владимира Ращупкина. Политик стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

Об этом журналистам Regnum сообщили в местном управлении СК.

Силовики считают, что в 2018 году руководитель города подписал документ о передаче земельного участка под строительства физическому лицу. Это было сделано в нарушение законодательства. Таким образом муниципалитет лишился возможности владеть и распоряжаться собственностью.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Охинского района на Сахалине Сергей Гусев попался на нарушении правил охоты на уток и заплатит штраф.

По словам чиновника, вместе со своим другом он занимался добычей пернатых в общедоступных охотничьих угодьях. Когда их остановили для проверки инспекторы лесничества, выяснилось, что охотники превысили норму отстрела, составляющую пять особей в день на человека.