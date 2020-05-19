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Силовики Ростовской области задержали мэра Азова

19:16, 19 мая 2020 16
Владимир Ращупкин Владимир Ращупкин Фото: gorodazov.ru

Следователи задержали главу администрации Азова Владимира Ращупкина. Политик стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий.

Об этом журналистам Regnum сообщили в местном управлении СК.

Силовики считают, что в 2018 году руководитель города подписал документ о передаче земельного участка под строительства физическому лицу. Это было сделано в нарушение законодательства. Таким образом муниципалитет лишился возможности владеть и распоряжаться собственностью.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Охинского района на Сахалине Сергей Гусев попался на нарушении правил охоты на уток и заплатит штраф.

По словам чиновника, вместе со своим другом он занимался добычей пернатых в общедоступных охотничьих угодьях. Когда их остановили для проверки инспекторы лесничества, выяснилось, что охотники превысили норму отстрела, составляющую пять особей в день на человека.

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