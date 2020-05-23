Заложник вёл прямую трансляцию из здания банка

https://static.news.ru/photo/15ec8738-9cf1-11ea-bc48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Единственный оставшийся в здании Альфа-Банка в Москве заложник вёл прямую трансляцию в социальных сетях. На кадрах было видно лицо преступника.

Захватчик периодически ходил из угла в угол и пил вино. Заложнику даже удалось поговорить с ним.

Также на видео попал момент штурма: силовики забежали в помещение и приказали автору видеозаписи лечь на пол.

По одной из версий, неизвестный преступник требовал от сотрудников кредитной организации крупную сумму денег, а также угрожал взорвать здание. По другой, просил привести в банк звезду Ольгу Бузову, так как она у него что-то украла.

По предварительным данным, он работает в службе доставки еды и пришёл на место ЧП в форме сервиса Delivery Club. Однако компания не располагает сведениями, подтверждающими участие своего курьера в инциденте.

По словам очевидца, гражданин изначально хотел совершить ограбление, но когда к месту начали прибывать полицейские, подозреваемый решил захватить заложников. Вскоре четыре сотрудника отделения покинули помещение, писал NEWS.ru.