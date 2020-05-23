Днём 23 мая мужчина, одетый в униформу курьера службы доставки, захватил отделение банка по адресу Земляной Вал, дом 41, строение 1. Злоумышленник изначально взял в заложники несколько человек (информация о количестве разнится) и угрожал привести в действие взрывное устройство. Требования мужчины разнились, изначально он требовал деньги, затем передал правоохранителям записку, где признавался, что ему «нужна правда», а затем, по некоторым данным, и вовсе потребовал, чтобы в банк прибыла известная певица Ольга Бузова.