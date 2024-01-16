«Скоро будет гореть»: правда ли что работник WB поджег склад в Шушарах

Фото: EPA/TASS

Сгоревший 13 января склад Wildberries в Санкт-Петербурге мог поджечь сотрудник маркетплейса. Правда ли это, какие версии рассматривает следствие и нашли ли всех работников склада в Шушарах?

Кто признался в поджоге склада Wildberries 13 января

В распоряжении Telegram-канала SHOT оказалась переписка рабочего чата сотрудников. По данным ресурса, 27 декабря в чат написал один из сотрудников, который «предупредил» коллег о скором пожаре. Всерьёз сообщение никто не воспринял, а 13 января склад в Шушарах сгорел.

Вечером того же дня тот же сотрудник написал в чат, что именно он поджег склад. Участники чата вскоре передали информацию о коллеге в компетентные органы. После сообщения с признанием сотрудник удалил свой аккаунт и больше в том чате не появлялся.

«Да, я поджег. Я обещал, я сделал», — говорится в переписке.

Правда ли, что сотрудник Wildberries поджег склад в Шушарах

Издание spb.kp.ru со ссылкой источник сообщает, что информация о поджоге склада сотрудником является фейком.

«Обращений в полицию на чат Wildberries не было», — сказал собеседник издания.

Издание отмечает, что версия с поджогом склада обсуждается с самого первого дня ЧП. Тогда в полицию позвонил аноним и заявил, что он причастен к произошедшему. Однако это и другие сообщения постоянно опровергают. Правоохранители считают, что подобные ложные сведения поступают на фоне резонанса вокруг происшествия.

Почему сгорел склад Wildberries

13 января сгорел склад Wildberries в Шушарах под Петербургом. Двое работников пострадали. 56-летний мужчина получил перелом пальца во время эвакуации, а 22-летняя девушка отравилась продуктами горения и ушибла руку, ее госпитализировали.

После пожара следствие и МЧС рассматривали три версии причины возгорания, в том числе поджог. Кроме того, причиной могло стать неосторожное обращение с огнем и аварийная работа электросети (были обнаружены следы короткого замыкания). Последнюю, предварительно, называли основной. Также сообщалось, что причиной возгорания могла стать упаковочная пленка.

Кроме того, появлялись сообщения об отключенной пожарной сигнализации на складе, однако маркетплейс опроверг эту информацию.

Есть ли доказательства в пользу версии о поджоге, на данный момент не сообщалось. СКР возбудил уголовное дело по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Какой ущерб Wildberries после пожара на складе в Шушарах

Ущерб от пожара Wildberries может быть сопоставим с выплатами после пожара на складе Ozon в Подмосковье в августе 2022 года, то есть речь идет о сумме 10–11 млрд рублей, сообщили страховщики РИА Новости и РБК.

Склад Ozon у деревни Петровское возле Новорижского шоссе в Московской области загорелся 3 августа 2022 года. Площадь пожара составила 55 тыс. кв. м при площади помещения 75 тыс. кв. м. Огонь потушили через сутки. Пострадали свыше 10 человек. Ущерб оценили более чем в 10 млрд руб. Всего здание и товары были застрахованы на сумму 17 млрд руб.: в «АльфаСтраховании» на 6 млрд руб. (здание) и в «Ингосстрахе» — на 11 млрд руб. (содержимое и инвентарь).

Около половины (47%) товаров, которые сгорели на складе Wildberries в петербургских Шушарах, дойдут до покупателей после замены, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Остальная часть возвращена пользователям платформы деньгами.

«Мы уже скрыли с витрины маркетплейса товары, которые были повреждены на складе в Шушарах. Для части покупателей мы заменили товары на такие же при наличии на других складах, остальным отправили деньги за отмену заказов», — сообщили в маркетплейсе.

Читайте также:

В Wildberries отчитались о поисках сотрудников сгоревшего склада

«Паника и давка»: сотрудник сгоревшего склада об обстановке в ночь пожара

«Никакая система не справилась бы»: очевидец о пожаре на складе в Шушарах