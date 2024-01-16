Wildberries вернул деньги за отмененные заказы со сгоревшего склада

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Около половины (47%) товаров, которые сгорели на складе Wildberries в петербургских Шушарах, дойдут до покупателей после замены, сообщили NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. Остальная часть возвращена пользователям платформы деньгами. Сейчас в компании перераспределяют поставки продавцов на другие складские помещения и сортировочные центры.

Мы уже скрыли с витрины маркетплейса товары, которые были повреждены на складе в Шушарах. Для части покупателей мы заменили товары на такие же при наличии на других складах, остальным отправили деньги за отмену заказов, — сообщили в маркетплейсе.

Ранее один из сотрудников сгоревшего склада Wildberries в Санкт-Петербурге после пожара заявил, что это он совершил поджог. По информации СМИ, за две недели до происшествия он писал в чате с коллегами, что склад «скоро будет гореть». Сообщение с предупреждением о готовящемся поджоге появилось в чате сотрудников маркетплейса 27 декабря. Тогда никто из работников не воспринял всерьез такое заявление, однако спустя 2,5 недели на складе случился мощный пожар. В день ЧП написавший сообщение сотрудник снова вышел на связь, но его личность неизвестна.