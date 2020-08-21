Взрыв в доме в Ярославле уничтожил шесть квартир и повредил 12

https://static.news.ru/photo/774c6788-e43f-11ea-a130-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области/vk.com

В результате взрыва в жилом доме, произошедшего на территории Ярославля, повреждения получили 12 квартир. Шесть из них уничтожены полностью. Об этом 22 августа сообщили представители МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что вторая половина квартир уничтожена частично.

В них зарегистрированы 33 человека, в том числе 9 детей, из которых в доме в момент взрыва находились 19 человек, в том числе один ребёнок, — приводит ТАСС сообщение от МЧС.

Сотрудники министерства подчеркнули, что при взрыве произошло обрушение межэтажных перекрытий с шестого по первый этажи. Кроме того, обрушилась внешняя стена здания с пятого по третий этажи.

Взрыв произошёл на улице Батова 21 августа. На данный момент найдены тела двух женщин и одного ребёнка. Пока нет данных о том, где могут находиться ещё 38 человек, прописанных в том подъезде, где произошло ЧП.

Представитель ГУ МЧС по региону уточнил, что спасательные работы завершены, людей под завалами больше нет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»). На территории области после взрыва ввели режим ЧС.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники МЧС занялись уточнением сведений о 38 из 115 жильцов подъезда дома на территории Ярославля, в котором произошёл взрыв.