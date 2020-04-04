В одном из жилых домов подмосковного Орехово-Зуево произошёл взрыв бытового газа, в результате которого оказались полностью разрушены пять квартир. По данным пресс-службы МЧС, пять человек пострадали. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв взял ситуацию под личный контроль, он прибыл на место ЧП. В настоящее время устанавливают причины произошедшего, в здании работают спасатели.