https://static.news.ru/photo/d9bab354-2f11-11ea-a7ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: chroniclelive.co.uk

Преступники проникли в охраняемое заброшенное здание и обнаружили там рецептурные препараты и части человеческих тел. Инцидент произошёл в графстве Тайн-энд-Уир в Великобритании.

Воры смогли обойти охрану и украли препараты с истёкшим сроком годности. Они вернулись на следующий день, но их заметили сотрудники правоохранительных органов. Полицейские догнали одного из них и обнаружили, что он отравился вредными испарениями.

Второго позднее нашли пожарные, которые приехали на вызов о биологической опасности. Правонарушителям пришлось пройти процедуру специальной обработки, так как они контактировали с вредными отходами.

Выяснилось, что части тел и препараты находятся в помещении около года. Зданием раньше владела компания, работающая с Национальной службой здравоохранения. Однако она обанкротилась, а утилизировать отходы не стали, передаёт Newcastle Chronicle.

Ранее NEWS.ru писал, что пожарные спасли девятилетнего мальчика, провалившегося в канаву на территории заброшенных очистных сооружений в Новой Москве 1 января.