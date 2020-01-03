Преступники проникли в охраняемое заброшенное здание и обнаружили там рецептурные препараты и части человеческих тел. Инцидент произошёл в графстве Тайн-энд-Уир в Великобритании.
Воры смогли обойти охрану и украли препараты с истёкшим сроком годности. Они вернулись на следующий день, но их заметили сотрудники правоохранительных органов. Полицейские догнали одного из них и обнаружили, что он отравился вредными испарениями.
Второго позднее нашли пожарные, которые приехали на вызов о биологической опасности. Правонарушителям пришлось пройти процедуру специальной обработки, так как они контактировали с вредными отходами.
Выяснилось, что части тел и препараты находятся в помещении около года. Зданием раньше владела компания, работающая с Национальной службой здравоохранения. Однако она обанкротилась, а утилизировать отходы не стали,
Ранее NEWS.ru писал, что пожарные спасли девятилетнего мальчика, провалившегося в канаву на территории заброшенных очистных сооружений в Новой Москве 1 января.
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