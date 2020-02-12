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Проводивший досмотр совершившего самоубийство экс-начальника управления ФСИН Виктора Свиридова судебный пристав Эдуард Нефёдов рассказал, что у подсудимого с собой не было оружия. По его словам, мужчина пытался пронести в зал суда только фляжку с алкоголем.

Во время проверки не сработала рамка металлодетектора, но пристав решил самостоятельно досмотреть Свиридова. Он нашёл ёмкость с горячительным напитком, жидкость вылили и флягу вернули, передаёт Baza. В настоящий момент Нефёдов...