Крушение учебного самолёта Военно-воздушных сил Пакистана произошло недалеко от города Мардан в провинции Хайбер-Пахтунхва, рассказал пресс-секретарь ВВС страны.
Инцидент случился во время тренировочного полёта,
Военные проведут расследование, которое поможет выяснить причины аварии.
Ранее NEWS.ru писал, что вертолёт Bell 406 упал в районе города Лиашево в Татарстане. Он принадлежит компании «Восток Транс». На его борту находился депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин и ещё два человека.
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