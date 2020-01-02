Фото: Ren Jun/Xinhua/Global Look Press

Жительницы города Крефельда в Германии случайно подожгли вольер с обезьянами в местном зоопарке. Они пришли в полицию и признались в содеянном.

Женщины рассказали, что заказали в Интернете китайские фонарики. Они не знали о действующем с 2009 года запрете на их запуск, а также не думали о возможных последствиях. В результате им...