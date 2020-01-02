Кадры крушения лайнера Fokker 100 авиакомпании Bek Air попали в Интернет. Камера снимала заснеженную трассу.
Самолёт упал рядом с ней, и момент падения попадает в зону видимости. Самолёт в кадре сбивает забор и фонарь, а затем пропадает из виду.
Кадры
В результате крушения самолёта авиакомпании Bek Air погибли 12 человек. Борт выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. Во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа, писал NEWS.ru.
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