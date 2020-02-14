https://static.news.ru/photo/f6cf4b84-4f24-11ea-915e-fa163e074e61_660.jpg Фото: skol.ru

Снежная буря стала причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале. Инцидент произошёл недалеко от аэропорта Сабетты.

Транспортное средство перевернулось на крышу, обломав лопасти, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. В момент ЧП на борту находились три члена экипажа и семь пассажиров. Согласно предварительной информации, два человека оказались зажаты в кабине.

Вертолёт может принадлежать авиакомпании «Скол».

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт, следовавший рейсом Новосибирск — Москва, был вынужден вернуться в аэропорт. Поводом стал сигнал о технической неисправности машины. На борту лайнера находились 132 пассажира, вылетел он в 2:45 по московскому времени.