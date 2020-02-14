Снежная буря стала причиной жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Ямале. Инцидент произошёл недалеко от аэропорта Сабетты.
Транспортное средство перевернулось на крышу, обломав лопасти,
Вертолёт может принадлежать авиакомпании «Скол».
Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт, следовавший рейсом Новосибирск — Москва, был вынужден вернуться в аэропорт. Поводом стал сигнал о технической неисправности машины. На борту лайнера находились 132 пассажира, вылетел он в 2:45 по московскому времени.
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