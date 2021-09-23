Вертолёт Ка-27 пропал с радаров на Камчатке

Вертолёт Ка-27, предположительно, потерпел крушение у горы Острая на Камчатке, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах. Информации о состоянии экипажа воздушного судна пока нет. По сведениям Baza, речь идёт о машине ФСБ.

По предварительной информации, на борту могли находиться до пяти человек. При этом Telegram-канал «112» пишет о трёх членах экипажа. Аналогичную версию приводит Baza. Машина совершала учебно-тренировочный полёт.

По данным РЕН ТВ, экипаж вертолёта незадолго до предполагаемого крушения перестал выходить на связь. Baza сообщает, что поиски сейчас не ведутся и начнутся, когда станет светло.

В краевом управлении МЧС сообщили, что о происшествии не осведомлены. «У нас такой информации нет, спасатели МЧС ни к каким поисковым работам, касаемо вертолёта, не привлекаются», — приводит РБК слова представителя пресс-службы ведомства.

22 сентября с радаров пропал вертолёт Ан-26. Машина исчезла в районе заповедника в 38 км от Хабаровска. На его борту находились шесть человек. Все они погибли. Как сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв, каждой семье погибших будет выплачено по одному миллиону рублей из резервного фонда правительства края.