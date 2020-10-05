Упавшие в обморок псковские школьники попали в реанимацию

https://static.news.ru/photo/c916f124-0716-11eb-af8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко рассказала о состоянии школьников из города Великие Луки Псковской области. По её словам, двое детей находятся в реанимационной палате.

Их состояние врачи оценивают как средней тяжести, передаёт «Подъём».

В состоянии средней тяжести также находится ещё одна девочка. Десять ребят чувствуют себя удовлетворительно, — добавила она.

Точный диагноз детей остаётся неизвестным. В торжественной линейке, которая проходила в честь переименования школы, участвовали только ученики шестых и восьмых классов.

В настоящий момент происшествием занимаются прокуратура и Следственный комитет.

Вице-губернатор региона Вера Емельянова добавила, что состояние детей улучшается.

Двое были в реанимации, потому что у одной девочки началась рвота, у второй были более сложные недомогания. Динамика положительная, все те признаки, которые беспокоили детей, — головокружение, головная боль, они прошли, — подчеркнула она.

По её словам, за детьми продолжат наблюдать до получения всех необходимых результатов анализов. Результаты отправят в Псков, чтобы поставить точный диагноз.

В настоящий момент речи о выписке школьников не идёт.

Как писал NEWS.ru, трое школьников потеряли сознание во время торжественной линейки. Всего плохо стало 13 детям.