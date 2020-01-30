Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силовики задержали женщину, которая угрожала взорвать следовавший из Симферополя в Москву лайнер. В настоящий момент с нарушительницей работают сотрудники ФСБ и МВД.

Об этом сообщает телеканал «Дождь». По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, у дебоширки не нашли взрывных устройств. Согласно предварительным данным, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожала взорвать лайнер. Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований.

По предварительным данным, нарушительницей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева.

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