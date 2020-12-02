Угрожавшего взорвать банк мужчину в Горно-Алтайске задержали

https://static.news.ru/photo/16a98762-349e-11eb-ac85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Силовики задержали мужчину, который ворвался в отделение банка в Горно-Алтайке и угрожал взорвать здание.

В офис Сбербанка в центре города ворвался мужчина, он угрожал взрывом и требовал денег. Гражданин задержан, — рассказал журналистам ТАСС анонимный источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудники силовых структур осматривают территорию в поисках бомбы. На месте работают кинологи. Однако взрывных устройств обнаружено не было.

При этом, по данным Mash, преступник не находился на месте ЧП, а позвонил в банк по телефону и сообщил о бомбе.

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили, что инцидент произошёл в доме 68 по Коммунистическому проспекту. Злоумышленник потребовал 300 тысяч рублей. Официальной информации об этом в настоящий момент нет.

До этого в Тбилиси мужчина 1989 года рождения захватил 17 заложников в банке. Угрожая взрывом, он требовал от властей Грузии ввести запрет на азартные игры, повысить пенсии, сократить проценты по банковским кредитам и понизить цены на лекарства. В итоге злоумышленник был задержан, а все заложники — освобождены. Мужчина попросил у захваченных людей прощения, заявив, что не намеревался причинять им увечий.