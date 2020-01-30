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Медики получили результаты анализов угрожавшей взорвать летевший из Симферополя в Москву самолёт Антонины Полодиянцевой. В её крови не нашли наркотических веществ или алкоголя.

Сама женщина говорит, что во время посадки лайнера она сильно запаниковала, передаёт Life Shot. Из-за нервов она случайно крикнула про взрыв.

Как писал NEWS.ru, самолёт авиакомпании S7, следовавший из Симферополя, приземлился в столичном аэропорту Домодедово. Пассажирка угрожала взорвать лайнер. Экипаж сообщил диспетчерам воздушной гавани, что женщина встала в проходе, взяла в руки сумку и заявила, что в ней бомба. Она не предъявила никаких требований.

По предварительным данным, нарушительницей оказалась 35-летняя Антонина Полодиянцева. Её задержали на борту.

Знакомые женщины говорили, что у неё были психологические проблемы. По их словам, она могла расплакаться без причины и впадала в истерики.